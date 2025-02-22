Защитник «Локомотива» покинул список травмированных

Защитник ярославского ХК «Локомотив» Марк Ульев покинул список травмированных. Соответствующая информация размещена на сайте КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Напомним, что Ульев попал в список 10 февраля. Причина, по которой он туда был включен, не называлась. За «Локомотив» в этом сезоне защитник провел 37 игр и набрал 6 очков.

По состоянию на 22 февраля, в списке травмированных «Локомотива» никого нет. В матче 22 февраля с «Сибирью» на лед должен вернуться основной вратарь ярославцев Даниил Исаев, который более месяца находился в числе травмированных.

Алла Чижова