Грузовик «Газель» сгорел в Ижевске из-за замыкания при прогреве

Грузовик «Газель» сгорел на ул. Фронтовая в Ижевске при прогреве салона. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, инцидент произошел сегодня в 06:59.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии

«Водитель с утра завел автомобиль с автозапуска. После прогрева транспортное средство самостоятельно отключилось. Через некоторое время сработала сигнализация. Мужчина посмотрел в окно и увидел, что его авто горит, он незамедлительно вызвал пожарную охрану»,— сказала дознаватель МЧС России Татьяна Логинова.

В тушении возгорания участвовало 6 специалистов и 1 единица техники. Причиной пожара стало короткое замыкание в электросети автомобиля.