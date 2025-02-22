В Казани скончался бывший заместитель премьер-министра Татарстана Ильгиз Хайруллин

В Казани на 86-м году жизни скончался бывший заместитель премьер-министра Республики Татарстан Ильгиз Хайруллин. Об этом сообщила пресс-служба раиса Татарстана.

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил слова соболезнования родным и близким Ильгиза Хайруллина.

«Глубоко скорбим в связи с кончиной Ильгиза Калимулловича. Он посвятил свою жизнь служению родной республике и всегда искренне переживал за дело», – сказал Рустам Минниханов.



Ильгизу Хайруллину исполнилось 85 лет 2 января. Он занимал должности заведующего сектором печати, радио и телевидения отдела пропаганды и агитации Татарского обкома КПСС (1978–1982), председателя Государственного комитета Татарской АССР по телевидению и радиовещанию (1982–1992). В 1985–1990 годах он возглавлял Союз журналистов Республики Татарстан, а в 2006–2013 годах был председателем Общественной палаты РТ. С 2004 по 2015 год работал советником председателя правления банка «Зенит».

Влас Северин