В Самаре закроют проезд по улице Венцека из-за ремонта теплотрассы

Движение транспорта на улице Венцека в Самаре будет ограничено с 5:00 24 февраля до 9:00 (MSK+1) 5 марта. Дорога в районе дома № 55 будет полностью перекрыта. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ограничение введут из-за реконструкции теплотрассы, которая проходит по указанной улице. Специалисты разберут трамвайное полотно, проведут земляные работы и заменят старую трубу.

После ремонта на участке заново смонтируют трамвайные рельсы и шпалы. Работы не скажутся на подаче тепла и горячей воды в дома и социальные объекты в указанном районе.

При этом в период реконструкции теплотрассы изменится схема движения транспорта. Автобусы №№ 3, 5д, 11, 48д и 53 проследуют по улицам Фрунзе, Пионерской, Галактионовской и далее по своим маршрутам в оба направления.

Георгий Портнов