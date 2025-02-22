Объем госзакупок у самозанятых Удмуртии вырос в 4 раза за год

Объем закупок госкомпаний у самозанятых Удмуртии увеличился в 4 раза за год и по итогам 2024 года составил 198,6 млн руб. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, число поставщиков крупных заказчиков среди самозанятых выросло на 50%.

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По словам министра экономики республики Анны Слугиной, число самозанятых в Удмуртии достигло 95 тыс. жителей. «Их общий доход по итогам года составил более 14,4 млрд руб.»,— уточнила глава минэконома.

«Число договоров с самозанятыми в 2024 году составило более 9 тыс. Всего с 2019 по 2024 год самозанятые заключили более 38 тыс. договоров с госкомпаниями при средней цене договора более 630 тыс. руб. В 2024 году номенклатура по договорам с самозанятыми достигла почти 40 тыс. различных позиций»,— сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Наибольший прирост закупок в 2024 году пришелся на сферы финансовых, юридических, бухгалтерских и страховых услуг, а также специализированных строительных работ, научных и технических услуг.