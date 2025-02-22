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В Бугуруслане три человека отравились угарным газом

Отравление трех жителей многоквартирного дома угарным газом произошло в Бугуруслане в Оренбургской области в пятницу, 21 февраля. Происшествие случилось в здании на улице Гая. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Пострадавшие были госпитализированы. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.

По предварительной информации, отравление жильцов многоквартирного дома в Бугуруслане произошло из-за неисправной газовой колонки. Специалисты разбираются в обстоятельствах происшествия.

Георгий Портнов