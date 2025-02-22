Инспекции по охране объектов культурного наследия увеличат финансирование на консервацию памятников
Власти Прикамья планируют увеличить финансирование региональной госинспекции по охране объектов культурного наследия на 2025–2027 годы. Эта информация следует из проекта поправок в бюджет Пермского края на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов, внесенного в заксобрание региона. Согласно поправкам, в 2025 году финансирование инспекции увеличится на 27,5 млн руб., в 2026 году — на 48,5 млн руб. и в 2027-м — на 11,3 млн руб.
Ведомство в том числе понесет расходы на определение границ территорий археологического наследия по 66 объектам ежегодно, для пополнения портала «Национальная система пространственных данных» на 2025–2027 годы, в сумме 11,8 млн руб. В этом году 4,9 млн руб. предполагается также направить на консервацию памятника «Церковь Крестовоздвиженская» в селе Бондюг, в 2026-м на этот объект направят 11,6 млн руб. В 2025 году на консервацию объекта культурного наследия «Церковь Рождества Христова» в селе Искор выделят 6,8 млн руб., в 2026-м — 16 млн руб. На консервацию «Церкви Введенской» в селе Камгорт в этом году направят 3,9 млн руб., в следующем — 9,1 млн руб.
Напомним, что в 2020 году губернатор Дмитрий Махонин поручил госинспекции по охране объектов культурного наследия вместе с региональным минкультом разработать механизм отбора памятников для реставрации или консервации. По состоянию на весну 2024 года в Прикамье насчитывалось более 3 тыс. объектов культурного наследия, некоторые из них надо ремонтировать, реставрировать, восстанавливать или консервировать, чтобы остановить их разрушение, отмечали в пресс-службе регионального правительства.