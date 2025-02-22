На Кубани 21-летнюю девушку приговорили к 10 годам колонии за сбыт наркотиков
В Тихорецком районе Краснодарского края 21-летняя местная жительница приговорена за кражу и попытку незаконного сбыта наркотиков к десяти годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Осужденная признана виновной в трех преступлениях: краже с причинением значительного ущерба, покушении на незаконный сбыт наркотиков через интернет и попытке продажи наркотических средств в крупном размере. В сентябре 2023 года она похитила 30 тыс. руб. со счета знакомого, используя пин-код его телефона.
В октябре того же года женщина пыталась сбыть через закладки N-метилэфедрон, однако ее задержали сотрудники полиции. Суд приговорил задержанную к 10 годам и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.