В Оренбуржье вынесен приговор по делу о незаконной перевозке мигрантов через границу РФ

Житель Оренбургской области осужден за то, что перевозил иностранцев в полуприцепе своего грузовика через границу РФ. Мигрантов он прятал среди арбузов и банок с краской. Преступление было совершено в марте 2024 года. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Подсудимый признан виновным по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Он приговорен к полутора годам колонии-поселения.

Кроме того, по ходатайству прокурора суд конфисковал у обвиняемого грузовой автомобиль с полуприцепом, мобильный телефон и 100 тыс. руб., полученных как вознаграждение за перевозку иностранцев.

Также силовики установили личности мигрантов, которых перевозил обвиняемый. В отношении всех указанных лиц были возбуждены уголовные дела. Трем иностранцам уже вынесен обвинительный приговор. Уголовное дело в отношении еще одного мигранта в настоящее время рассматривается в суде.

Георгий Портнов