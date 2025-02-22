В Оренбуржье вынесен приговор по делу о незаконной перевозке мигрантов через границу РФ
Житель Оренбургской области осужден за то, что перевозил иностранцев в полуприцепе своего грузовика через границу РФ. Мигрантов он прятал среди арбузов и банок с краской. Преступление было совершено в марте 2024 года. Об этом сообщает прокуратура.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Подсудимый признан виновным по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Он приговорен к полутора годам колонии-поселения.
Кроме того, по ходатайству прокурора суд конфисковал у обвиняемого грузовой автомобиль с полуприцепом, мобильный телефон и 100 тыс. руб., полученных как вознаграждение за перевозку иностранцев.
Также силовики установили личности мигрантов, которых перевозил обвиняемый. В отношении всех указанных лиц были возбуждены уголовные дела. Трем иностранцам уже вынесен обвинительный приговор. Уголовное дело в отношении еще одного мигранта в настоящее время рассматривается в суде.