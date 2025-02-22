Прокуратура взыскивает c «Уралдорстроя» 100 млн рублей за плохой ремонт дороги

Челябинская областная прокуратура подала иск о взыскании ущерба с ООО «Уралдорстрой» за некачественный ремонт автомобильной дороги в Нагайбакском районе. Общая сумма требований составила более 100,3 млн руб., сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Иск подан в Арбитражный суд Челябинской области. В заявлении речь идет о ремонте автодороги Фершампенуаз – Париж – железнодорожная станция Джабык. Он был выполнен осенью 2022 года. Общая стоимость контракта, который заключили ООО «Уралдорстрой» и министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, составила более 465 млн руб. Подрядчику нужно было проложить асфальт на участке протяженностью 19 км.

По данным прокуратуры, «Уралдорстрой» использовал дешевые материалы, которые не прописаны в сметной и проектной документации. Однако челябинский миндортранс принял и оплатил работы в полном объеме, предусмотренном техзаданием.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», владелец и директор ООО «Уралдорстрой» (УДС) Нвер Колозян был задержан сотрудниками УФСБ РФ по Челябинской области в декабре 2023 года. Его подозревали в даче взятки сотруднику ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдару Галямову. Центральный районный суд Челябинска в январе 2025 года Нвера Колозяна виновным и приговорил его к пяти годам колонии строгого режима со штрафом 40 млн руб. Следствие и суд установили, что предприниматель дал взятку в виде асфальта, услуг имущественного характера и денег на сумму более 8 млн руб. в обмен на приемку некачественных работ по госконтрактам. Нвер Колозян признал вину.