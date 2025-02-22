В Златоусте назначен новый начальник управления образования и молодежной политики

Начальником управления образования и молодежной политики Златоустовского городского округа стал Станислав Рогов. Он приступил к своим обязанностями 21 февраля, сообщает пресс-служба управления.

Станислав Рогов ранее работал заместителем директора по учебно-производственной работе ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики».

Предыдущим начальником управления образования и молодежной политики Златоуста был Антон Туманов. В декабре 2024 года он занял должность заместителя министра образования и науки Челябинской области.