Под Саратовом прокуратура начала проверку после ДТП с двумя погибшими детьми

Прокуратура Лысогорского района Саратовской области поставила на контроль проведения процессуальной проверки по факту ДТП, в результате которого погибли несовершеннолетние. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла примерно в 20:00 накануне, в пятницу, у автоподъезда к с. Озерки. Там столкнулись автомобили «Фольксваген Туарег» и «ВАЗ 2107».

В ДТП погибли водитель и двое несовершеннолетних пассажиров отечественной машины. По данным ГУ МВД России по Саратовской области, речь идет о мужчине 1989 года рождения, девочке 2010 года рождения и мальчике 2013 года рождения. В медучреждение доставили еще одного пассажира этого автомобиля — женщину 1992 года рождения.

На место происшествия выехал зампрокурора Лысогорского района Владимир Черпальчев. Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко.

Павел Фролов