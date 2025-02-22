Вывоз снега на неделе проведут на шести улицах Ижевска

Вывоз снега в период с 23 до 27 февраля запланирован на шести участках улиц Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Следующая фотография 1 / 6 Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Работы пройдут по графику:

23 февраля с 9:00 до 13:00 — от дома № 75 до № 71 по ул. Салютовская.

В ночное время с 23 по 25 февраля — межквартальный проезд от ул. Строителей вдоль детских садов №194 и №147.

24 февраля с 9:00 до 13:00 — ул. Фронтовая от Ленина до пер. Спартаковский, 3.

25 февраля с 9:00 до 13:00 — межквартальный проезд от ул. Буммашевская до ул. 9-е Января, 181, вдоль школы №79 и детского сада № 63.

26 февраля с 9:00 до 16:00 — межквартальный проезд от ул. 9-е Января до здания 247АТ.

27 февраля с 9:00 до 13:00 — шлюзовой проезд вдоль ул. 10 лет Октября от Буммашевской до Станции скорой помощи.

Водителей просят не парковать машины на указанных участках в период проведения работ.