Следователи выясняют обстоятельства гибели двух пензенцев при пожаре

В Пензе следствие проводит проверку в связи с гибелью двух человек при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Согласно релизу, пожар произошел в квартире дома по ул. Славы. По предварительным данным, погибшими оказались 58-летний мужчина и 85-летняя женщина.

Специалисты следственного отдела по Ленинскому району Пензы и криминалисты приступили к осмотру места происшествия. Как только проверка завершится, будет принято процессуальное решение.

Павел Фролов