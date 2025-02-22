На Ставрополье в ДТП пострадали мужчина и 13-летняя девочка

В Александровском округе Ставропольского края произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставрополья Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Авария произошла 21 февраля около 13:45 на автодороге «Александровское-Новоселицкое-Буденновск». По предварительным данным, водитель автомобиля «Рено» не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с машиной «Хендэ».

В результате ДТП в больницу были доставлены два пассажира «Рено»: 42-летний мужчина и 13-летняя девочка, оба жители Новоселицкого округа. Их состояние уточняется.

Установлено, что водитель «Рено» — 21-летний житель Новоселицкого округа с водительским стажем менее года. В 2025 году он шесть раз привлекался к административной ответственности, в основном за нарушения правил перевозки детей.

Проводится проверка, детали происшествия уточняются.

Николай Аксенов