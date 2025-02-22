Профессия водителя стала самой популярной среди мужчин Татарстана в 2025 году

Профессия водителя лидирует среди профессиональных предпочтений мужчин из Татарстана, она указана в 8% резюме, опубликованных в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter

На втором месте — должность менеджера по продажам (6% резюме), а на третьем — профессии программиста и разработчика (5% резюме).

С начала 2025 года мужчины из Татарстана опубликовали на платформе 102,3 тыс. резюме. В 30% случаев они указали, что активно ищут работу, еще в 30% — рассматривают предложения. Статус «Не ищу работу» отмечен только в 22% анкет. Большинство резюме (32%) принадлежит мужчинам 18–30 лет, чуть более четверти (26%) — мужчинам 30–40 лет, 15% — 40–50 лет, 5% — 50–60 лет и 3% — 14–18 лет.

Предпочитаемый уровень заработной платы у большинства мужчин (33% резюме) находится в диапазоне от 60 до 120 тыс. руб. Доход от 120 до 180 тыс. руб. рассматривают вдвое меньше мужчин (14% резюме). По данным платформы, медианная зарплата, как предлагаемая, так и ожидаемая, в Татарстане составляет около 70 тыс. руб.

Влас Северин