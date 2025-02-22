Глава СКР хочет знать, виновны ли медики в смерти волгоградской девочки

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о собранной доказательственной базе по уголовному делу о смерти ребенка. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Также Василий Семенов представит доклад о принятых процессуальных решениях и по доводам обращения. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее жительница Волгограда в опубликованном в СМИ обращении попросила господина Бастрыкина привлечь к ответственности медработников, которых она считает виновными в смерти дочери. По мнению женщины, ребенок скончался в результате оказания ненадлежащей помощи.

Павел Фролов