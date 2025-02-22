Противодиверсионные учения проведут в Крыму 22 февраля

В Бахчисарайском и Сакском районах Крыма 22 февраля пройдут учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым», Министерства обороны РФ, а также других силовых структур. Основная цель — отработка навыков противодействия возможному проникновению диверсионных групп, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Портал правительства Республики Крым Фото: Портал правительства Республики Крым

Учения начнутся в 10:00 и продлятся до 15:00. В этот период будет полное блокирование районов, а также проводиться досмотр транспортных средств и граждан. Возможно временное отключение мобильной связи, но экстренные службы останутся доступны через проводную связь и систему ЕДДС по номеру 112.

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей республики с пониманием относиться к учениям и оказывать поддержку. Он также настоял на сохранении спокойствия и доверии только официальным источникам информации.

Тат Гаспарян