Крупнейшему пермскому мясокомбинату удалось снизить убыток на 36%

ООО «Мясокомбинат “Кунгурский”» опубликовало финансовый отчет за 2024 год. Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия в прошлом году составила 5,7 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 8,5% (годом ранее — 5,2 млрд руб.). При этом компании удалось сократить чистый убыток на 36,9% — с 300,1 млн руб. до 189,3 млн руб. За прошлый год вырос также показатель себестоимости продаж на 7,5% — до 4,7 млрд руб.

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Мясокомбинат «Кунгурский», основанный в 1928 году, производит колбасы, сосиски, мясные консервы, пельмени, деликатесы и прочее. На территории Пермского края работают фирменные магазины мясоперерабатывающего комбината. В 2016 году Кунгурский мясокомбинат вошел в состав одного из крупнейших агрохолдингов страны — удмуртского «КОМОС групп». С 2021 года компания ежегодно фиксирует убыток.