Комик Руслан Белый обжаловал отказ снять с него статус иноагента

Стендап-комик Руслан Белый (признан иноагентом) обжаловал во Втором кассационном суде общей юрисдикции отказ снять с него статус иноагента. Рассмотрение дела назначено на 27 февраля.

В карточке дела в качестве ответчика указано министерство юстиции. Ранее дело рассматривал Замоскворецкий районный суд Москвы.

Минюст включил Руслана Белого в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. Комик требовал снять с него этот статус, но Замоскворецкий суд и Мосгорсуд отказали ему.