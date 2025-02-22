Власти выделят 500 млн рублей на выкуп земельных участков для строительства развязки к мосту

В проекте поправок в бюджет Пермского края заложено увеличение расходов на обустройство развязок для будущего третьего моста через Каму. Речь идет о сумме 500 млн руб., которые планируется потратить на выкуп земельных участков общей площадью более 28,6 тыс. кв. м. Они находятся в федеральной собственности и предоставлены в том числе ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского, а также ОАО «Порт Пермь». Выкупленную землю предлагается оформить в собственность Пермского края и передать в пользование региональному управлению автодорог и транспорта.

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Напомним, в апреле прошлого года торги на переустройство транспортной развязки на площади Гайдара (в рамках первого этапа строительства нового моста через Каму) выиграл «Мостоотряд №123». Мост планируется построить в рамках концессионного соглашения, общая стоимость проекта в ценах 2024 года оценивалась в 77,5 млрд руб.

Объект будет четырехполосным, с велодорожками и тротуарами. Длина сооружения составит 899 м, площадь — 23,5 тыс. кв. м. Для возведения объекта краевые власти изымут 17 земельных участков и расположенную на них недвижимость.