Концерт «МакSим», «БеспринцЫпные чтения» Александра Цыпкина и шоу One Vision

Где выступит оркестра CAGMO, чему посвящено шоу «Шуры» и что ждать от спектакля «Внимание на меня». Эти и другие мероприятия в афише «Ъ-Сибирь».

22 февраля (суббота)

Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ

В Доме ученых СО РАН покажут спектакль «Внимание на меня». На сцену выйдут актеры Андрей Ильин, Даниил Спиваковский, Дарья Повереннова и другие. Режиссер Даниил Спиваковский представит комедийную историю любви, в которой детектив, нанятый для слежки за женой своего клиента, вдруг влюбляется в нее. Герои оказываются в необычных и комичных ситуациях. Начало в 19:00.

Фото: Pedro Armestre / Greenpeace

В ДК железнодорожников оркестр CAGMO представит концертную программу по мотивам творчества композитора Людовика Эйнауди. Сцена будет украшена сотнями свечей. В программе заявлены композиции, которые стали саундтреками к таким фильмам, как «1+1», «Черный лебедь», «Это — Англия», «Земля Кочевников». Начало в 18:00.

23 февраля (воскресенье)

В НОВАТе состоится праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. В программе заявлены военные песни. Исполнители — солисты и концертмейстеры по классу вокала Новосибирского театра оперы и балета. Начало в 18:00.

24 февраля (понедельник)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В ДК железнодорожников пройдет шоу группы One Vision с симфоническим оркестром. Музыканты сыграют всемирно известные рок-композиции британской группы Queen — Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Under Pressure, We Are the Champions, The Show Must Go On. Начало в 19:00.

25 февраля (вторник)

В театре «Красный факел» состоится показ спектакля «Пришел мужчина к женщине». Классическая история отношений на всех их этапах — знакомство, сближение, ссора, любовь, ненависть и снова любовь. Главное особенность постановки — попытка понять причины, по которым чаще всего происходит размолвка в отношениях. Начало в 19:00.

26 февраля (среда)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В ДК железнодорожников литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения» представит программу «Старый добрый Цыпкин». Писатель Александр Цыпкин и его гости — актеры Гоша Куценко и Кристина Бабушкина, исполнят его рассказы. Начало в 19:00.

27 февраля (четверг)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На сцене «Локомотив-Арены» выступит певица «МакSим». В марте прошлого года артистка объявила о временном перерыве в своем творчестве. Почти год поклонники ожидали, когда «МакSим» вновь выйдет на сцену. Певица исполнит такие хиты, как «Знаешь ли ты», «Научусь летать» и «Мой рай». Начало в 19:00.

28 февраля (Пятница)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На площадке бара «Руки Вверх» пройдет шоу артиста «Шура». Он представит концерт юбилейного тура в честь своего 50-летия. Начало в 18:00.

Александра Стрелкова