Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона над Азовским морем

Около 20:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Азовского моря. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Накануне российские военные отразили массированную атаку украинских дронов на Краснодарский край. Всего было сбито 19 БПЛА. В Калининском и Абинском районах фрагменты дронов упали в полях. В станице Нововеличковской Динского района обломки беспилотников приземлились на территории электроподстанции. В Славянске-на-Кубани сбитые БПЛА повредили шесть частных домов.

Наталья Решетняк