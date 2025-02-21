Власти Крыма расширили список товаров с регулируемыми ценами

Правительство Крыма заключило дополнительное соглашение с производителями и торговыми сетями региона о расширении списка социально значимых товаров для контроля цен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Совета министров полуострова Юрия Гоцанюка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В обновленный перечень вошли продовольственные и непродовольственные товары. «В частности, речь идет о детском питании, консервах, сухих молочных смесях, крупах, фруктах и цитрусовых, а также кондитерских изделиях и замороженных полуфабрикатах. Среди непродовольственной группы - товары для новорожденных, а также средства бытовой химии и личной гигиены в ассортименте»,— отметил господин Гоцанюк.

Ранее, в феврале 2024 года, глава Крыма Сергей Аксенов заявил о выявленном завышении цен в торговых сетях полуострова на некоторые социально значимые товары до 90% надбавочной стоимости. После этого власти республики подписали соглашения о стабилизации цен с 24 производителями и торговыми сетями.

Господин Гоцанюк подчеркнул, что благодаря соглашению в 2024 году удалось удерживать цены на уровне показателей Южного федерального округа. Власти Крыма рассчитывают на положительный эффект от расширения перечня товаров.

Анна Гречко