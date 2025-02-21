Путин поручил проработать запуск поездов в Крым через новые регионы

Владимир Путин дал поручение правительству РФ совместно с РЖД рассмотреть вопрос организации пассажирского и грузового железнодорожного сообщения между Крымом и центральной частью России через Донбасс и Новороссию. Поручения по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития новых регионов опубликованы на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно документу, при разработке проекта необходимо учесть планы развития портовой инфраструктуры полуострова. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 31 марта 2025 года. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава РЖД Олег Белозеров.

Инициатива рассмотрения проекта железнодорожной инфраструктуры поступила от вице-премьера Марата Хуснуллина. Ранее он обратился к президенту с просьбой дать соответствующее поручение для связи Крыма с центральной частью России через новые регионы.

Анна Гречко