За пять лет в уральских лесах высадили деревья на площади 190 тыс. га

В уральских лесах в рамках национального проекта «Экология» за пять лет высадили деревья на площади 190 тыс. га, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным ведомства, лесной фонд восстанавливают в местах, где деревья погибли от пожаров, на вырубленных площадях или повреждены в силу природных факторов. Главной задачей лесовосстановления является сохранение полезных функций лесов и их биологического разнообразия.

В 2025 году в Свердловской области запланировано восстановить леса на площади более 32 тыс. га. В планах использовать искусственное, комбинированное и естественное лесовосстановление. Традиционно высаживаются сосны обыкновенные и ели сибирские.

Лесовосстановлением в регионе занимаются арендаторы лесных участков, сотрудники Уральской авиабазы, администрации муниципалитетов и представители бизнеса. Заготавливают посадочный материал семь лесопитомников и арендаторов лесных участков, где выращивают сеянцы сосны и ели.

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов отметил, что лесоводы уже заготовили 2,4 т семян лесных растений.

Полина Щуцкая