Наркоторговца из станицы Полтавской приговорили к 11 годам колонии

Краснодарский районный суд вынес приговор 29-летнему жителю станицы Полтавской за попытку сбыта наркотиков и легализацию преступных доходов. Его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима со штрафом 100 тыс. руб. в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствием установлено, что в феврале 2024 года подсудимый приобрел крупную партию наркотических веществ для дальнейшей реализации через интернет посредством закладок. Преступная деятельность была пресечена полицией во время обыска с изъятием наркотиков и других улик.

Также правоохранители выявили, что с февраля по август 2024 года злоумышленник через специальное приложение конвертировал криптовалюту, полученную от наркоторговли, в денежные средства на сумму свыше 1 млн руб.

Государственное обвинение в суде поддержал прокурор района Олег Сушков. На основании представленных доказательств суд признал подсудимого виновным.

Нурий Бзасежев