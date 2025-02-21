В краснодарской школе № 6 открыли Парту Героя в честь участника СВО

В краснодарской школе №6 состоялась церемония открытия мемориальной доски и Парты Героя в память о выпускнике Артеме Пустовете, погибшем во время специальной военной операции (СВО). Мероприятие состоялось накануне Дня защитника Отечества с участием представителей администрации города, депутатов, родственников героя и учащихся, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Как отметила классный руководитель Дарья Микерева, Артем Пустовет окончил школу в 2021 году. Молодой человек собирался поступить в медколледж, а затем стать врачом. Перед исполнением своей мечты он решил отслужить в армии.

Артем Пустовет проходил службу на ракетном крейсере «Москва» в должности машиниста котельной команды электромеханической боевой части. Он погиб 13 апреля 2022 года при затоплении судна. Военнослужащий посмертно награжден орденом Мужества.

Сейчас имя Артема Пустовета носит 7 «Б» класс, где Дарья Микерева является классным руководителем. В школьном музее педагог провела урок памяти, посвященный выпускнику. Решение об установке мемориальной доски было принято депутатами городской думы Краснодара в 2024 году.

Анна Гречко