Самарская область вышла на девятое место в рейтинге регионов по качеству жизни

На уходящей неделе РИА «Рейтинг» опубликовало результаты исследования уровня качества жизни в регионах России по итогам 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В итоговом рейтинге Самарская область заняла 9 место, поднявшись в сравнении с прошлогодним рейтингом на одну позицию. Ульяновская область среди регионов России сохранила 30 место, которое занимала и в прошлом году. Оренбургская область, занимавшая в прошлом году 33 место, переместилась на 34-ю позицию. Соседний Татарстан занимает пятую строчку рейтинга. Традиционно, как и ранее, на первом месте по качеству жизни Москва, за ней следует Санкт-Петербург, на третьем месте Московская область. Замыкают рейтинг Республика Тыва, Республика Ингушетия и Еврейская автономная область.

В ПФО лидером по качеству жизни является Татарстан, Самарская область на втором месте, Ульяновская область на шестом, Оренбургская — на девятом.

Ульяновская область в сравнении с другими регионами имеет хорошие показатели по безработице и скорости трудоустройства жителей региона, по безопасности граждан и количеству преступлений, но уступает многим по уровню материальной обеспеченности, площади жилья на одного жителя, по износу и аварийности коммунальных сетей.

При расчете рейтинга проводился анализ 66 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Андрей Васильев, Ульяновск