Беззвездный час

В ассоциации отельеров АМОС заявили, что разлив мазута, который произошел в декабре 2024 года в Керченском проливе и привел к загрязнению пляжей на Кубани, не вызвал рост желающих продать отельный бизнес. Ранее ряд СМИ сообщал о якобы массовой продаже мини-отелей и гостевых домов. Опрошенные «Ъ-Новороссийск» эксперты говорят, что подобный формат размещения востребован у туристов и по-прежнему является привлекательным для инвесторов.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Краснодарском крае работают около 6,5 тыс. небольших средств размещения — мини-отелей и гостевых домов, с 2022 года (6,14 тыс.) показатель вырос на 6%, сообщали в министерстве курортов региона. Вместе с тем, владельцы гостиниц в Анапе стали активнее выставлять недвижимость на продажу после разлива мазута в Керченском проливе, пишет «Российская газета». По данным издания со ссылкой на «Авито Недвижимость», в Анапе на конец января экспонировались 92 гостиницы, 17 объявлений были опубликованы после разлива мазута. В пресс-службе «Авито Недвижимости» «Ъ-Новороссийск» эти данные не подтвердили.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», что привело к экологической катастрофе. Тонны мазута попали в море, часть осела на дно, часть вынесло (и продолжает выносить) на побережье от Анапы до Севастополя. В Краснодарском крае пострадало более 50 км пляжных территорий.

По словам председателя экспертного совета ассоциации отельеров АМОС Дмитрия Богданова, мазутная катастрофа в Анапе не вызвала резкого роста числа объявлений о продаже мини-отелей. Экспонируются многие объекты, но это не значит, что собственник мечтает от них избавиться, объясняет спикер.

«Цена как правило высокая, объявления висят годами. Владелец может при хорошем предложении согласиться на продажу. Но покупателей не очень много, потому что, опять же, есть обоснованные вопросы к правовому статусу таких объектов. Пока законодатели вопросы эти не решили»,— заключил господин Богданов.

Эксперт по рынку недвижимости Сочи Кирилл Флутков отмечает, что влияние мазутной катастрофы зависит от конкретного региона. В Сочи, считает эксперт, этот фактор практически не ощущается. В Анапе или других пострадавших зонах последствия могут быть заметнее, но в первую очередь это сказывается на рынке аренды в целом, а не только на мини-отелях. Туристический спрос — главный показатель. Если он останется стабильным, серьезных проблем с заполняемостью гостиниц не будет, заявил спикер.

«Перспективы у этого сегмента хорошие. Мини-отель — это инвестиция, которой можно управлять самостоятельно, а для многих это важно. Такой бизнес требует вовлеченности, но при грамотном подходе приносит стабильный доход. Спрос на этот формат есть — как со стороны туристов, так и со стороны инвесторов, и пока он не показывает признаков спада»,— резюмировал господин Флутков.

Схожего мнения придерживается эксперт по инвестициям в недвижимость Валерий Летенков. По его словам, мазутная катастрофа встревожила участников рынка, но, скорее всего, ее влияние ограничится одним сезоном. Пляжи очистят, и при поддержке властей туристы вернутся. Курортный бизнес в целом будет испытывать трудности, но речь не идет о глобальном кризисе.

«Семейные мини-отели благодаря гибкости и готовности работать с минимальной прибылью способны пережить трудные времена. Для объектов под управлением компаний снижение доходов может стать критичным. Выходом мог бы стать рост числа иностранных туристов, но для этого нужны усилия не только со стороны отельеров, но и государства. Сверхприбылей ждать не стоит, но и краха рынка не будет. Семейный бизнес продолжит работать несмотря на все сложности, потому что за ним стоят люди, готовые адаптироваться и бороться за свое дело», — заключил господин Летенков.

Как считает генеральный директор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Юлия Усачева, история с мазутом повлияет на часть объектов, но этот эффект будет временным. «Не думаю, что в 2025 году регион останется без туристов — их по-прежнему будет много, и каждый отель найдет своих гостей. Существующие мини-отели продолжат стабильно работать и зарабатывать — у них уже отлаженные финансовые модели»,— заявила спикер.

При этом, по мнению эксперта, новых мини-отелей, вероятно, будет немного. Высокая стоимость земли, бюрократия и низкая рентабельность таких проектов сдерживают девелоперов, которые сегодня делают ставку на более крупные и масштабные объекты. В то же время спрос на действующие мини-отели остается высоким. «Объекты с 7-10-летней историей работы привлекают туристов и будут востребованы и дальше. Когда предложение ограничено, а спрос стабилен, цены держатся и даже вызывают ажиотаж. Для рынка мини-отелей на Черноморском побережье это хороший знак, несмотря на временные сложности»,— подытожила госпожа Усачева.

Вячеслав Рыжков