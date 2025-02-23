Перевод с арабского

Ведущий российский разработчик программного обеспечения из Перми — Macroscop сменил учредительский состав. Владельцем 100% ООО «Макроскоп Трейд» и ООО «Сателлит» стала компания, зарегистрированная в ОАЭ. Ранее основным владельцем группы был ее основатель Артем Разумков. По данным «Ъ-Прикамье», фактически владелец пермских компаний не меняется, а лишь переводит свои активы в дружественную юрисдикцию. По информации источника, сам господин Разумков проживает в Эмиратах. За последний год три крупных пермских бизнеса перевели свои активы в ОАЭ. По словам экспертов, тенденция на перевод бизнес-структур в арабский офшор связана с развитой инфраструктурой государства и желанием компаний выйти на международную арену. Однако смена прописки потребует дополнительных финансовых и организационных решений.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В двух пермских компаниях в сфере программного обеспечения — ООО «Макроскоп Трейд» и ООО «Сателлит» сменился учредитель. Как свидетельствуют данные, внесенные в «СПАРК-Интерфакс» 17 февраля, держателем акций стала «В2В Текнолоджис Л. Л. С.», зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Ранее единоличным учредителем «Макроскоп Трейд» выступал предприниматель Артем Разумков. Ему же принадлежали 69,18% долей в ООО «Сателлит», остальными 30,82% владел его компаньон и гендиректор общества Александр Коробков.

Связаться с господином Разумковым не удалось — он не ответил на запрос «Ъ-Прикамье». Как сообщил «Ъ-Прикамье» источник, знакомый с ситуацией, изменения в учредительском составе компаний связаны с переводом структур в дружественный офшор. По словам собеседника, основной бизнес Артема Разумкова базируется за рубежом, и сам он на постоянной основе проживает в ОАЭ.

Согласно Rusprofile, господин Разумков ведет деятельность на территории Пермского края с 2008 года. Указан учредителем одной ныне ликвидированной организации — ООО «Элвид». Компания занималась розничной торговлей компьютерами, периферийными устройствами и программным обеспечением в специализированных магазинах.

ООО «Макроскоп Трейд» (бренд Macroscop) разрабатывает программные решения для систем видеонаблюдения, позволяющие автоматизировать бизнес-процессы, оптимизировать издержки и усиливать безопасность объектов. Компания предлагает более 20 модулей видеоаналитики, в том числе модули распознавания лиц, эмоций, лиц в масках и автономеров. Продукты компании востребованы более чем в 70 странах мира. Среди клиентов пермской компании — АО «Мосгаз», ГК «Доброфлот», ЛУКОЙЛ, Сбербанк, Hugo Boss, Mvenpick, Hilton и IKEA. По данным официального сайта Macroscop, компания предоставляет консультационные услуги по эксплуатации ПО для видеосистем, в том числе на объектах заказчика. В 2021 году «Macroscop» заключила с вьетнамской компанией «BK Solution Company» соглашение о поставке своих программных решений. Общая стоимость программ составила 700 тыс. долларов. Согласно «СПАРК-Интерфакс», выручка организации в 2023 году составила 706,2 млн руб., прибыль — 25,8 млн руб.

ООО «Сателлит» (представленное на рынке под брендом Macroscop) было зарегистрировано в 2008 году. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Компания является разработчиком программных продуктов в сфере IP-видеонаблюдения. Выручка компании в 2023 году — 415,3 млн руб., чистая прибыль — 346,5 млн руб.

Отметим, что это не первый перевод активов пермского бизнеса в юрисдикцию Объединенных Арабских Эмиратов. В августе 2024 года владельцем компаний группы «ЭКС», управляющей торговыми центрами в Перми и Уфе, стала компания из ОАЭ Adreco Nolding Limited. Позже учредитель деревообрабатывающего предприятия ООО «Красный Октябрь» «Линвуд трейдинг лимитед» сменил место регистрации с Кипра на Объединенные Арабские Эмираты. В январе 2025 года часть долей головной структуры фармпроизводителя «Медисорб» — ООО «МС Групп» также перешла компании из ОАЭ.

По словам экономиста Антона Любича, тренд на перевод отечественных компаний именно в ОАЭ связан с развитой деловой инфраструктурой и низкими налогами государства (9% — корпоративный налог, 5% — НДС, 0% — подоходный налог). Кроме этого, там присутствует значительное количество высококвалифицированных русскоязычных профессионалов и лояльное таможенное регулирование через специально созданные свободные экономические зоны. Господин Любич отметил также, что в ОАЭ лицензируются все виды деятельности, поэтому возможности зарегистрированной там компании будут ограничиваться только тем, на что она получила разрешение. Обычно лицензия выдается на срок от одного до трех лет, при продлении ее необходимо оплачивать.

Генеральный директор группы «ГУН» (GGroup) Евгений Протопопов считает, что юрисдикция Объединенных Арабских Эмиратов выглядит перспективной и эффективной с точки зрения управления бизнесом. По словам господина Протопопова, процесс перевода российских компаний сейчас усилит подписание соглашения об исключении двойного налогообложения. «Большое количество российских компаний сейчас размещает филиалы и офисы в ОАЭ, так как их бизнес является международным. Решение о переводе структур принимается не только для того, чтобы управлять активами, но и для регистрации интеллектуальной собственности, освоения новых рынков»,— пояснил господин Протопопов.

Антон Любич добавил, что, учитывая специфику конкретного проекта, для вывода российского бизнеса на международную арену предпринимателям можно рассматривать и альтернативные юрисдикции стран Персидского залива, прежде всего Оман и Бахрейн. Это связано с тем, что в отдельных сферах предпринимательства близлежащие территории могут предложить более конкурентные условия. «В ОАЭ не всегда охотно открывают счета российским компаниям после 2022 года. Получение некоторых лицензий и открытие счетов сильно упрощается, если в компанию привлекают местного партнера»,— подчеркнул эксперт.

Анастасия Леонтьева