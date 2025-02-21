В Кремле заявили об отсутствии определенности относительно перспективы встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что стороны признают необходимость организации саммита, однако до технических деталей пока не дошло. В том же ключе высказался госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, все будет зависеть от продвижения в урегулировании украинского конфликта. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе признаков продвижения на данный момент не видит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в интервью известной канадской журналистке Кэтрин Херридж прокомментировал происходящие в последнее время яркие события. Общий смысл такой — до прорыва еще очень далеко. Можно сказать, что чиновник также попытался несколько сгладить острые углы в отношениях с европейскими союзниками, если, конечно, еще таковые остаются. По его словам, никакой сделки ни за чьей спиной никто не собирается заключать, а переговоры с Россией в Эр-Рияде были исключительно знакомством с целью прояснить позиции сторон, в частности, насколько Москва готова к уступкам по Украине. Судя по всему, скажем мягко, ясности в этом вопросе не прибавилось. Собственно, об уступках речи, похоже, просто не было. Затронули широкий круг вопросов, в том числе двусторонних российско-американских отношений, которые Белый дом готов восстанавливать.

Между тем есть смысл напомнить слова самого Рубио, неоднократно утверждавшего, что для урегулирования конфликта оба участника — Москва и Киев — должны пойти на уступки. Но об этом, как было сказано, речь, похоже, не шла. По большому счету, дипломатический дебют господина Рубио был провален, ибо он не добился поставленных им же задач. В этой связи встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшей перспективе не имеет смысла, потому что непонятно, что обсуждать. Вернее, темы для разговора всегда найдутся, но вот в урегулировании конфликта на Украине продвижения нет. А это как бы главный вопрос, по крайней мере, об этом не раз заявлял нынешний президент США. Однако дискуссия ушла в другую сторону, что, наверное, выгодно в первую очередь Москве. Также есть прогресс в размораживании дипломатической активности между двумя странами, что замечательно, но, опять же, при чем здесь Украина?

Теперь относительно санкций: по словам главы Госдепа, даже если США захотят их снять, это не даст нужного результата, потому как Европа не собирается делать то же самое. Теоретически можно начать этот процесс, но только если произойдут какие-то изменения в зоне конфликта. Однако ничего похожего мы не наблюдаем. Получается замкнутый круг. Украину на переговоры не пригласили, Европу тоже, Россия, как можно предположить, планирует налаживать отношения с Америкой, то есть сместила акценты. Дональд Трамп ругается с Владимиром Зеленским, требуя от него подписать соглашение по недрам.

В этой связи хочется спросить: собственно, что вообще обсуждается — мир на Украине? Или всё понемногу, а в итоге ничего?

Хорошо, не нравится Вашингтону Зеленский, но и здесь логично спросить: если он вот сейчас уйдет, наступит ли мир? Есть подозрение, что нет. Рейтинг политика на фоне всего происходящего вполне может и вырасти. Странная партия разыгрывается на мировой шахматной доске. Однако будем ориентироваться на официальные заявления, а не на эмоции. Согласно последней версии Дональда Трампа, урегулировать конфликт возможно в течение года. В противном случае угроза третьей мировой войны возрастает. Впрочем, он обещал ее не допустить. Между тем Владимир Зеленский, скорее всего, подпишет эту самую пресловутую сделку по редкоземельным минералам, и тогда его противостояние с 47-м президентом США, наверное, пойдет на спад. Тем временем на следующей неделе в Америку прибудут президент Франции и премьер-министр Великобритании. Так что еще есть шанс, что ситуация войдет в некое конструктивное русло.

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Дмитрий Дризе