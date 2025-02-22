Большой цирковой квартал

Комиссия по землепользованию и застройке одобрила установление на карте градзонирования Перми границ комплексного развития территории (КРТ) площадью 3,2 га за цирком. Реновация ожидается в кварталах по улицам Фрезеровщиков и 1-й Разгуляйской, возле дома-клуба «Опера» и ЖК «Красная горка». По данным регионального минимущества, этот проект КРТ должен быть увязан с обновлением территории в Разгуляе, которое курирует краевое управление капстроительства. Инвестора для площадки за цирком определят на торгах. Эксперты отмечают, что проект может быть интересен для застройщиков, но потребует немалых вложений, в том числе из-за расселения аварийных домов. Собеседники обращают внимание на необходимость расширения и реконструкции улично-дорожной сети микрорайона.



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Краевые власти готовятся запустить проект комплексного развития территории за цирком в Перми. Региональное минимущество обратилось в комиссию по землепользованию и застройке, предложив установить на карте градостроительного зонирования города границы комплексного развития территории (КРТ) в отношении земель по ул. Фрезеровщиков и 1-й Разгуляйской. Заявление ведомства обсудили на недавнем заседании 21 февраля. По данным обосновывающих материалов к заседанию, реновации подвергнется территория площадью 3,23 га. Это кварталы возле дома «Опера» и ЖК «Красная горка» (ул. Фрезеровщиков, 67а и 86), занятые старыми частными домами.

В границы зоны КРТ войдут 27 участков, среди них, например, территории под частными домами на ул. Фрезеровщиков, 106, Красновишерской, 63, 67, 69, 71, Краснокамской, 26 и другими, под стоянкой на ул. Фрезеровщиков, 63, под дорогой по ул. Фрезеровщиков (под строительство теплотрассы, водопровода и прочего) и другие. Примечательно, что малоэтажный жилой дом на ул. Фрезеровщиков, 59, сноса которого ранее требовали власти, в границы КРТ не вошел.

Глава министерства Лариса Ведерникова обратила внимание, что в дальнейшем право комплексного развития территории за цирком планируется выставить на торги. Будущий инвестор должен будет увязать реновацию, в том числе благоустройство этой площадки, с развитием территории в Разгуляе, которым занимается региональное управление капстроительства. Напомним, что на месте гаражей и здания на ул. Петропавловской, 1а, планируется облагородить земли и установить спортплощадки. По словам Ларисы Ведерниковой, победитель торгов должен будет организовать пешеходную дорожку в Разгуляй, ведущую от территории на улицах Фрезеровщиков и 1-й Разгуляйской. При этом необходимо учесть регламенты находящейся рядом особо охраняемой природной территории (ООПТ). Отметим, что в этой локации расположен экологический парк «Егошихинская долина».

Члены комиссии одобрили предложения минимущества, проект направят на утверждение в правительство Пермского края.

Впервые о планах комплексного развития участков за цирком стало известно летом 2022 года. Правда, тогда обсуждалось освоение квартала площадью 0,9 га, где находится дом по ул. Фрезеровщиков, 59. Помимо возведения жилья на месте старых частных домов, говорилось о реконструкции улично-дорожной сети в указанной локации.

Ранее сразу несколько застройщиков интересовались возможностью развития этих территорий. Среди интересантов фигурировало в том числе ООО СЗ «АСР-Логистик», девелопер дома-клуба «Опера» на ул. Фрезеровщиков, 67а. В СЗ «АСР-Логистик» сообщили, что у компании по-прежнему есть интерес к освоению площадки. Однако, разрабатывая такой проект КРТ, надо учесть расширение и реконструкцию улично-дорожной сети микрорайона.

Сейчас территория испытывает транспортные проблемы: односторонние проезды по улицам Фрезеровщиков, Краснокамской и Красновишерской слишком узкие, и при большом скоплении машин движение останавливается. К тому же зимой проезжую часть не очищают от снега, указали в девелоперской компании. По данным собеседников в СЗ «АСР-Логистик», с декабря по февраль техника чистила снег до дома на ул. Фрезеровщиков, 94, всего один раз. В компании считают, что расширять проезжую часть и тротуары в этой локации необходимо за счет территории, занятой частными домами и объектами, планируемыми к сносу. «Необходимо построить заезды в микрорайон от цирка. Дорога должна быть двухполосной, широкой, с бордюрами и пешеходными тротуарами. От дома по ул. Фрезеровщиков, 86, и до дома по ул. Фрезеровщиков, 94, со стороны ветхих домов вдоль дороги надо предусмотреть полноценную третью полосу для парковки»,— отметили в СЗ «АСР-Логистик».

Коммерческий директор ПЗСП Кирилл Николаев считает, что анонсированный региональным минимуществом проект КРТ может быть интересен для застройщиков, но потребует немалых вложений, а в текущих условиях рынка не все компании смогут себе это позволить. В этой локации установлена зона среднеэтажной застройки Ж-2 с подзоной не более шести этажей. Конфигурация участка непростая и может потребовать переустройства инженерно-технических сетей. «Одними из достоинств КРТ являются привлекательная локация и транспортная доступность. К сложностям этой территории можно отнести объем возможного расселения и участки, находящиеся в частной собственности. Правовая база в этой сфере очень сложная, требуется индивидуальная работа с каждым собственником»,— подчеркнул господин Николаев.

Евгения Ахмедова