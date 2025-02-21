На Кубани стартовал проект для студентов — начинающих предпринимателей

В Краснодаре 21 февраля стартовала акселерационная программа «Стартап как диплом». В проекте участвуют студенты КубГУ, КубГТУ, КубГАУ, Академии и колледжа ИМСИТ, краснодарского филиала РЭУ им. Плеханова и Сочинского госуниверситета, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«За три года работы "Воронки инновационных стартапов" в ней принял участие 121 проект шести вузов. <...> Кубанским коллективам удалось привлечь 16 млн руб. на развитие стартапов. В итоге 27 команд создали свой собственный бизнес»,— отметила заместитель руководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Кубани Татьяна Гончарова.

Отличительной чертой нынешней программы станет менторство выпускников предыдущих потоков. Бывшие участники проекта поделятся опытом создания бизнеса и расскажут о преимуществах акселератора.

В течение трех дней студенты изучат основы создания технологических компаний, формирования бизнес-модели и ценностного предложения. Программа включает разбор кейсов успешных студенческих стартапов, консультации по грантовой поддержке и экспертную оценку проектов.

Прошедшие отбор проекты продолжат работу в акселераторе на протяжении десяти недель. Лучшие инициативы получат денежные призы от Сбера с общим призовым фондом 300 тыс. руб.

Программа «Стартап как диплом» действует в России с 2017 года при участии около 160 вузов. Проект реализуется Фондом развития инноваций Краснодарского края при поддержке регионального департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности.

Нурий Бзасежев