ФПА: в зоне СВО погиб 21 адвокат

В боевых действиях на Украине «добровольно или в результате проведения частичной мобилизации» приняли участие 333 адвоката, сообщила президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина. Вернулись 57 человек, 21 адвокат погиб, добавила она.

«Приношу глубокие соболезнования родным, близким и друзьям наших коллег. Вечная память героям, защитникам Отечества»,— говорится в поздравлении президента ФПА с Днем защитника Отечества (есть у «Ъ»).

По словам госпожи Володиной, сейчас «на передовой» находятся 255 адвокатов. Им она пожелала «всегда быть здоровыми», «успешно решать свои задачи» и «скорее вернуться домой».

Полина Мотызлевская