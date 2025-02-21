«Квартирник» ювелиров в Московском союзе художников

До 23 февраля в стенах Московского союза художников на Старом Арбате проходит выставка работ современных молодых ювелиров. Организатором и куратором проекта выступил Владимир Маркин (Markin Fine Jewellery), а его участниками стали 35 дизайнеров и художников. Среди них как признанные мастера Алексей Барсуков, Рэм Султанов, Михаил Милютин, Алексей Зубов, так и мало известные широкому кругу имена. Главными критериями отбора стали качество ювелирной работы и оригинальность задумки, поэтому в витринах представлено огромное разнообразие идей и воплощений. Организаторы уверены, что «Ювелирный квартирник» будет иметь продолжение.

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