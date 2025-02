Дайджест событий

В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — новые коллекции одежды, спа- коллаборации и несколько заслуживающих внимания новых косметических марок.

Stella di Mosca приглашают на Сен-Барт

Спа-комплекс La Spa отеля Stella di Mosca и косметический бренд Ligne St Barth объявили о начале сотрудничества. С первых чисел марта в меню спа-ритуалов La Spa появится процедура «St Barth Тропическое удовольствие», вдохновленная атмосферной экзотикой острова Сен-Бартелеми. Процедура на основе косметики бренда доступна в двух вариантах на выбор — продолжительностью 35 минут или 100 минут. Ожидается скраб с морским песком и маслами авокадо (или ванильный пилинг) и легкий массаж тела. Расширенная версия ритуала предполагает чаепитие в зоне релаксации и авторский 45-минутный массаж St Barth в римской парной.

Фото: Without Fail

«Иль Де Ботэ» пришла в музей

Стартовала коллаборация Государственного исторического музея и косметической сети «Иль Де Ботэ», в рамках которой сотрудники музея провели закрытую экскурсию по залам выставки «Драгоценности! Блеск русского двора» для избранной прессы, где были представлены шедевры ювелирного искусства, бальные платья и галерея портретов из собрания Государственного Эрмитажа. Специально для выставки вместе с Юлией Агуреевой, автором Telegram-канала «Подержите мой шлейф», были подобраны парфюмерные композиции к избранным портретам. Так, например, известно о любви императрицы Марии Федоровны к ирисам и розам, а потому ее портрет «озвучил» аромат Beautiful & Wild от HFC с нотами ириса, пачули и пряностей. Увидеть экспозицию в Государственном историческом музее и ознакомиться с коллекцией ароматов можно до 12 мая.

Фото: HFC

Without Fail показали весенне-летнюю коллекцию

В коллекцию, созданную с посылом «тактичная провокация», вошли блузы с пайетками, кожаные брюки, макси-платья из бисера. Акцент делается на контраст фактур и форм: структурный твид сочетается с воздушной органзой, линии кожаных брюк противопоставлены невесомым платьям, мягкое сияние пайеток — уместное дополнение силуэтов. Фотограф съемки — Алексей Колпаков, модель — Юлия Трухина.

Фото: Without Fail

«Рив Гош» запустила свой парфюмерный бренд

В Москве появилась новая парфюмерная марка — Different Ego. Это стойкие, насыщенные и яркие ароматы, созданные в Милане командой Hic Beauty Milano и креативным арт-директором Эриком Минати специально для сети «Рив Гош». Эрик является и автором авангардного парфюмерного бренда New Notes. Подготовка к введению новой марки заняла почти два года, а все компоненты упаковки изготавливались вручную — к примеру, крышки для флаконов Different Ego делаются на той же фабрике в Италии, где Armani заказывает пуговицы. По той же технологии вручную замешивают разные оттенки пластика, чтобы получить узнаваемый мраморный эффект. В линии шесть ароматов: от легкого Miss Daddy’s Babe до насыщенного La Diva.

Фото: Different Ego

Марка RMS Beauty — теперь в России

RMS Beauty, бренд органической косметики из США, основанный визажистом Роуз-Мари Свифт, теперь можно будет купить и в РФ. Среди бестселлеров марки — средства для макияжа и поддержания здоровой и сияющей кожи: праймеры, тени для бровей, консилеры, тинт-бальзамы и помады-сыворотки для губ, кремы и питательные масла для лица. Роуз-Мари Свифт работала в качестве визажиста с известными компаниями (Louis Vuitton, Calvin Klein) и принимала участие в модных съемках для глянцевых изданий.

Фото: RMS Beauty

