УАЗ подписал соглашение о сотрудничестве с Курской областью

Гендиректор Ульяновского автомобильного завода (ООО «УАЗ») Алексей Спирин и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подписали соглашение о сотрудничестве, сообщила в пятницу пресс-служба автозавода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Соглашением предусматривается как расширение сервисной сети УАЗа в Курской области, так и кооперация с производителями региона.

Совместно с делегацией Ульяновской области Александр Хинштейн вручил ключи от автомобилей УАЗ «Патриот» и УАЗ СГР бойцам отряда «БАРС-Курск», отметив, что автомобили УАЗ «отлично показали себя в зоне боевых действий и в приграничных районах Курской области». Губернатор также отметил, что «дополнительные сервисные центры позволят увеличить снабжение запчастями автопарка, задействованного в выполнении задач СВО и защите приграничных территорий».

Ранее, 19 февраля, Алексей Спирин и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также подписали соглашение о сотрудничестве автозавода с регионом, которое предполагает развитие кооперации с предприятиями региона и расширение сервисной сети ООО «УАЗ». Гендиректор автозавода вручил воинскому подразделению «БАРС-Белгород» ключи от автомобиля УАЗ.

Андрей Васильев, Ульяновск