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Полиция проверит сведения о наркопритоне в Краснодаре

Полиция Краснодара инициировала проверку информации о притоне для несовершеннолетних на ул. Старокубанской. Сведения об этом появились в одном из местных Telegram-каналов, сообщает пресс-служба УМВД по городу.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

При подтверждении информации будут приняты необходимые меры реагирования. По окончании разбирательства полиция примет процессуальное решение.

О существовании притона якобы рассказала 17-летняя девушка, которую пригласила туда знакомая. По ее словам, в квартире неизвестный предлагает подросткам синтетические наркотики и совершает действия сексуального характера.

Анна Гречко

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