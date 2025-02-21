Полиция проверит сведения о наркопритоне в Краснодаре

Полиция Краснодара инициировала проверку информации о притоне для несовершеннолетних на ул. Старокубанской. Сведения об этом появились в одном из местных Telegram-каналов, сообщает пресс-служба УМВД по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

При подтверждении информации будут приняты необходимые меры реагирования. По окончании разбирательства полиция примет процессуальное решение.

О существовании притона якобы рассказала 17-летняя девушка, которую пригласила туда знакомая. По ее словам, в квартире неизвестный предлагает подросткам синтетические наркотики и совершает действия сексуального характера.

Анна Гречко