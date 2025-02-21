Экс-глава челябинского миндортранса арестован по делу о сговоре на дорожном рынке

Мещанский районный суд Москвы вынес меру пресечения бывшему министру дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрию Микулику. Он стал еще одним подозреваемым в растрате почти 3 млрд руб., в которой обвиняют также действующего главу регионального миндортранса Алексея Нечаева. Дмитрий Микулик отправлен в СИЗО на полтора месяца, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Суд также заключил под стражу бывшего руководителя АО «Южуралмост» Константина Зарипова. Он пробудет в СИЗО полтора месяца.

Дмитрий Микулик руководил челябинским миндортрансом в 2016-2019 годах, во время губернаторства Бориса Дубровского. В марте 2019 года ФАС России признала факт сговора на торгах между «Южуралмостом», господином Дубровским и министерством дорожного хозяйства области. Стороны заключили антиконкурентные соглашения при проведении десяти аукционов на общую сумму почти 2,4 млрд руб., победителем которых стал «Южуралмост». ФАС оштрафовал компанию на 484 млн руб., а Борис Дубровский ушел в отставку вскоре после решения о сговоре.

По данным «Ъ», полиция полагает, что с февраля 2015 года по апрель 2019 года «организованной группой» было похищено 2,9 млрд руб. при реализации 60 госконтрактов и дополнительных соглашений к ним, заключенных между министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и компаниями «Южуралавтобан» и «Южуралмост». Еще одним фигурантом уголовного дела является второй топ-менеджер АО «Южуралмост» Александр Зырянов.