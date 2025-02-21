В Казани на ремонт Романовского моста потратят 105,8 млн рублей

В Казани на ремонт Романовского моста, находящегося на протоке Булак по ул. К. Наджми, потратят 105,8 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Средства будут направлены из федерального и республиканского бюджетов.

Основными видами работ числятся ремонт береговых и промежуточных опор, а также пролетного строения. Укрепление откосов и устройство деформационных швов, переустройство сетей связи и благоустройство прилегающей территории.

Сроком выполнения работ указано 20 ноября 2025 года.

Артём Дергунов