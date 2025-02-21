В Казани на ремонт Романовского моста потратят 105,8 млн рублей
В Казани на ремонт Романовского моста, находящегося на протоке Булак по ул. К. Наджми, потратят 105,8 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте Госзакупок.
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Средства будут направлены из федерального и республиканского бюджетов.
Основными видами работ числятся ремонт береговых и промежуточных опор, а также пролетного строения. Укрепление откосов и устройство деформационных швов, переустройство сетей связи и благоустройство прилегающей территории.
Сроком выполнения работ указано 20 ноября 2025 года.