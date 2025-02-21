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В Казани на ремонт Романовского моста потратят 105,8 млн рублей

В Казани на ремонт Романовского моста, находящегося на протоке Булак по ул. К. Наджми, потратят 105,8 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте Госзакупок.

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Средства будут направлены из федерального и республиканского бюджетов.

Основными видами работ числятся ремонт береговых и промежуточных опор, а также пролетного строения. Укрепление откосов и устройство деформационных швов, переустройство сетей связи и благоустройство прилегающей территории.

Сроком выполнения работ указано 20 ноября 2025 года.

Артём Дергунов

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