В Уфе полицейский обвиняется в причинении смертельной травмы задержанному

Советский районный суд Уфы арестовал бывшего участкового полиции Аркадия Залилова. Как сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии, ему инкриминируется превышение должностных полномочий, повлекшее по неосторожности смерть задержанного (ч. 5 ст. 286 УК РФ). Мера пресечения избрана на срок до 20 марта, уточнили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что в декабре 2024 года Аркадий Залилов во время задержания ударил кулаком в живот 25-летнего подозреваемого в хранении наркотиков. Позже потерпевший скончался. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила из-за травмы живота.

Обвиняемый и его защитник просили суд о более мягкой меры пресечения. Удовлетворяя ходатайство следствия, суд согласился, что бывший полицейский может скрыться, уничтожить вещественные доказательства или повлиять на ход расследования иным способом.

Наталья Балыкова