Областной суд подтвердил приговор главе тольяттинского КПКГ «Живи и строй»

Судебная коллегия по уголовным делам Самарского областного суда оставила без изменений приговор Центрального районного суда Тольятти в отношении директора КПГК «Живи и строй». В мае 2024 года за мошенничество при продаже квартир он был приговорен к 4-м годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, директор являлся собственником готового на 65% индивидуального жилого дома № 16а по ул. Октябрьской и земельного участка под ним. Не имея разрешения на строительство и зная, что оно не будет получено, он начал самовольно возводить там пятиэтажный многоквартирный дом.

Публично размещая в СМИ сведения о продаже квартир в пятиэтажке на этапе строительства, он заключил предварительные договоры купли-продажи с 39-ю гражданами, похитив таким образом 49 139 238 руб. Исковые требования потерпевших были удовлетворены приговором Центрального районного суда Тольятти.

Алексей Алексеев