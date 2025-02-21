В Новокуйбышевске прокуратура заставила колледж заплатить подрядчику

В Новокуйбышевске прокуратура проверила исполнение законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности. Об этом сообщили сегодня в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В ходе проверки было установлено, что в октябре 2024 года колледж заключил с подрядной организацией государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту спортзала.

Подрядчик в декабре исполнил свои обязательства, однако оплата ему в полном объеме не была перечислена. Сумма задолженности превысила 1,1 млн руб.

Прокуратура внесла директору колледжа представление и возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ «Нарушение срока и порядка оплаты товаров (при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд».

В настоящее время задолженность перед представителем бизнеса полностью погашена.

Алексей Алексеев