В Ульяновской области сотрудницу учреждения соцзащиты обвиняют в мошенничестве

Прокуратура Радищевского района направила в суд уголовное дело специалиста-администратора МКУ «Исток» Ореховского сельского поселения Юлии Пеговой, обвиняемой в хищении бюджетных денежных средств в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщила в пятницу прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как сообщает ведомство, 40-летняя специалист-администратор подготовила и направила в районный отдел по предоставлению мер соцподдержки областного государственного казенного учреждения социальной защиты населения комплект документов, включавших фиктивные накладные и квитанции к приходному кассовому ордеру, на основании чего ей была предоставлена денежная компенсация расходов на приобретение твердого топлива гражданами, проживающими в домах, не имеющих центрального отопления, и транспортных услуг для его доставки.

В результате с апреля 2023 года по июль 2024 года региональному министерству соцразвития был причинен ущерб на сумму более 340 тыс. руб.

В случае признания судом вины Юлии Пеговой, согласно вменяемой статье ей грозит до шести лет лишения свободы.

Андрей Васильев, Ульяновск