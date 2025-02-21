В Казани директора «Метроэлектротранса» оштрафовали за нарушения безопасности

Генерального директора МУП «Метроэлектротранс» в Казани привлекли к административной ответственности за нарушения в области пожарной безопасности, эксплуатации лифтов и электроустановок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

Городская прокуратура организовала проверку предприятия и выявила нарушения федерального законодательства в сфере электроэнергетики, противопожарной безопасности и содержания лифтов. По итогам надзорных мероприятий директор «Метроэлектротранса» был привлечен к ответственности по трем статьям КоАП РФ: ч. 1 ст. 20.4 (нарушение требований пожарной безопасности), ч. 1 ст. 9.1.1 (нарушение правил содержания лифтов и подъемных платформ для инвалидов) и ст. 9.11 (нарушение правил эксплуатации электроустановок).

Суд признал директора виновным. Ему назначили штраф в размере 23 тыс. руб. и вынесли предупреждения.

МУП «Метроэлектротранс» — казанское предприятие, которое занимается пассажирскими перевозками трамваями, троллейбусами и метрополитеном.

Анар Зейналов