19 млрд рублей сэкономили клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка с бонусами Спасибо

Рестораны, АЗС, покупка одежды и обуви также входят в список топ популярных категорий, которые ежемесячно выбирают участники программы лояльности. С подпиской «СберПрайм» клиентам доступны на выбор 5 категорий с кешбэком бонусами до 10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Программа лояльности – один из способов поблагодарить наших клиентов. В прошлом году мы ее кардинально обновили, она стала проще и выгоднее. Мы предлагаем нашим клиентам на выбор популярные категории, которые действительно соответствуют их повседневным потребностям. Это позволяет жителям регионов получать максимальную выгоду от использования бонусов Спасибо. Их также можно обменивать на рубли, переводить другим клиентам или направлять на благотворительность»,— сказал председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко.

Наибольшую экономию благодаря бонусам Спасибо смогли получить жители Республики Татарстан, на которых пришлось приблизительно четверть от всей использованной суммы – 5,1 млрд бонусов.

Жители Нижегородской области потратили 3,6 млрд бонусов Спасибо, а жители Пермского края – 3,4 млрд бонусов. Пользователи программы лояльности в Удмуртской Республике сэкономили 1,7 млрд рублей, а в Кировской, Владимирской областях и Чувашской Республике – по 1,4 млрд рублей.

В приложении СберБанк Онлайн клиенты могут легко отслеживать свой бонусный баланс. Это делает процесс их накопления и использования максимально простым и удобным.

ПАО Сбербанк