Гидрометцентр: оттепели в Москве на следующей неделе не будет

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил «Интерфаксу», что в начале следующей недели в Москве ожидаются минусовые температуры до 15°C. Постепенное повышение температуры на один-два градуса начнется в среду, к пятнице воздух нагреется до –5°C.

«Еще неделю назад практически все прогностические модели прогнозировали, что 23 февраля температура повысится и будет стремиться к нулевой отметке. Вот ничего подобного. Сейчас ситуация такова, что в выходные в центре европейской России погода совершенно морозная. А днем 23 февраля вполне суровая погода»,— сказал господин Вильфанд.

По его словам, погоду в Москве в выходные 22 и 23 февраля будет определять антициклон — погода будет солнечной, что приведет к разности ночной и дневной температур.

Ночью 22 февраля в столице ожидается –15°C, днем — до –6°C. 23 и 24 февраля ночью потеплеет до –11...–13°C, днем — до –6...–1°C.

Полина Мотызлевская