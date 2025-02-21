СИБУР объяснил невыплаты пермским инвесторам по еврооблигациям

ПАО «СИБУР Холдинг» прокомментировало иски пермских инвесторов, которые требуют с общества выплаты по облигациям ирландской SIBUR Securities DAC. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в обществе, выплаты осуществляются только правомерным держателям ценных бумаг. «При этом компанией были замечены признаки того, что на рынке ценных бумаг совершались нарушения, направленные на обход контрсанкционных ограничений и влекущие незаконность сделок. Поэтому мы постоянно ведем прямой диалог с держателями для установления необходимых обстоятельств владения бумагами, и при подтверждении законности сделок проводим выплаты»,— озвучили позицию в пресс-службе ПАО «СИБУР Холдинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, с заявлениями в Арбитражный суд Пермского края с исками к ПАО обратились ИК «Финдом», а также совладелец группы компаний «ПМД» Олег Стародубцев и дочь его делового партнера Лейла Гараева. Все они в разное время приобрели облигации SIBUR Securities DAC, которую истцы считают подконтрольной ПАО «СИБУР Холдинг». Они указывают, что в итоге не получили обещанные выплаты от $305 тыс. до $719 тыс. Ранее иски к ПАО направили и инвесторы из других регионов.