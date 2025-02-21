На Ставрополье мужчина пойдет под суд за истязание дочери и жены
Левокумский районный суд рассмотрит уголовное дело об истязании и ненадлежащем воспитании ребенка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, обвиняемый в течение трех месяцев жестоко обращался с несовершеннолетней дочерью, регулярно избивая ее и причиняя физические и психические страдания. Также мужчина регулярно причинял страдания бывшей супруге.
Уголовное дело по ст.117 и ст.156 УК РФ возбуждено по материалам прокурорской проверки.